Siirt'te akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti

Antalya'da eczaneye pompalı tüfekle saldırı anı kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde eczaneye yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Kökez Mahallesi'ndeki bir eczaneye gelen Ali Y, eczane sahibinin tanıdığı olduğu öğrenilen Rıfat T'nin kendisine borcu olduğunu belirterek paranın ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarının da borcun kendilerine ait olmadığını belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Eczanedekileri dışarıya çıkaran Ali Y, yanında getirdiği pompalı tüfekle çevreye birçok kez ateş etti. Bu sırada eczanede bulunan ve korku dolu anlar yaşayan 2 personel, kaçmayı başardı. Saçmalar, eczanenin camına, tavanına ve duvarlarına isabet etti. Olayın ardından kaçan Ali Y. polis tarafından yakalandı.