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Gündem Siirtte akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti
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Siirt haberleri: Siirt'te akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti

Siirt'te akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir çift yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Hastahaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.
Hastahaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bölüktepe köyünde yaşayan akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, T.U. ile eşi P.U. ve F.U. yaralandı. Yaralılardan T.U. ve P.U. Kurtalan Devlet Hastanesine, F.U. ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da eczaneye pompalı tüfekle saldırı anı kamerada
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Antalya'da eczaneye pompalı tüfekle saldırı anı kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde eczaneye yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Kökez Mahallesi'ndeki bir eczaneye gelen Ali Y, eczane sahibinin tanıdığı olduğu öğrenilen Rıfat T'nin kendisine borcu olduğunu belirterek paranın ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarının da borcun kendilerine ait olmadığını belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Eczanedekileri dışarıya çıkaran Ali Y, yanında getirdiği pompalı tüfekle çevreye birçok kez ateş etti. Bu sırada eczanede bulunan ve korku dolu anlar yaşayan 2 personel, kaçmayı başardı. Saçmalar, eczanenin camına, tavanına ve duvarlarına isabet etti. Olayın ardından kaçan Ali Y. polis tarafından yakalandı.


T.U. ve eşi P.U. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, F.U'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma olayın faillerini arıyor

Bu arada, jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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