Silah veren de gözcüler de yakalandı

DEAŞ saldırısında gözaltı sayısı arttı. Önceki gün İstanbul Levent’teki Yapı Kredi Plaza’da bulunan ve 2,5 yıldır boş olan İsrail Başkonsolosluğu’na gelen DEAŞ’lı 3 terörist, bina önündeki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açmış, çıkan çatışmada teröristlerden Yunus Emre Sarban ölü ele geçirilirken, 2 terörist de yaralı olarak yakalanmıştı. Çatışmada yaralanan 2 polisin tedavileri sürüyor, soruşturma genişletildi.





7 GÖZALTI DAHA

Olay yerine yakın bir noktada saldırıyla bağlantılı 3 kişi yakalanmış, yaralı teröristlerle birlikte gözaltı sayısı 5 olarak açıklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün de İstanbul, Kocaeli ve Konya'da 7 şüpheli yakalandı. Terör saldırısıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 12’ye çıktı.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Polis ekiplerinin çalışmasında, teröristlerin daha önceden olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi. Dün yakalananlardan 2’sinin, saldırı esnasında gözcülük yaptığı öğrenildi. Şüphelilerle en fazla temasta bulunan kişilerden birinin kardeşi ile yine şüphelilerin akşam saatlerinde en çok irtibatlı oldukları 3 kişi ve teröristlere silah temin ettiği değerlendirilen 1 kişi de gözaltına alınanlar arasında. 10 şüphelinin işlemleri sürerken, yaralı 2 terörist ise tedavilerinin ardından Emniyet’e götürülecek.





Polislerle alay eden 8 kişi gözaltında

Terör saldırısından sonra sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bir görüntüde polislere yönelik “Sen sağ bek, ben sol bek” gibi alaycı ifadeler kullanan şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kamu vicdanını derinden yaraladığı vurgulandı. Bu tarz ifadelerin bireysel bir saygısızlık olarak değerlendiri-lemeyeceği, toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı kaydedildi. Kimlikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Ünlü kozmetik markası Gratis de operasyondaki polis memurlarıyla dalga geçen kişilerden 4’ünün kendi çalışanları olduğunu belirterek, olaya karışan çalışanların işlerine sonverildiğini duyurdu.





34 ilde DEAŞ baskını

İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen saldırının ardından, DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 198 şüpheli gözaltına alındı.





Ahmet İmrak Onur Çelik Yunus Emre Sarban

YARALI TERÖRİST ENES ÇELİK DEĞİL

Saldırının gerçekleştiği gün, kardeş oldukları ifade edilen Onur Çelik ve Enes Çelik’in yaralı yakalandığı açıklanmıştı. Yaralı ele geçirilen 2 teröristten birinin Enes Çelik değil, 2001 Şanlıurfa doğumlu Ahmet İmrak olduğu öğrenildi. Enes Çelik’in de gözaltında bulunduğu, ancak saldırıya katılmadığı belirtildi.



