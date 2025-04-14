Şile açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Şile açıklarında arızalanan ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Karaburun açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne arızalandı.