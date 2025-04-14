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Şile açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Şile açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

11:5114/04/2025, Pazartesi
AA
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Anadolu Karaburun açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne arızalandı.
Anadolu Karaburun açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne arızalandı.

İstanbul Şile açıklarında arızalanan ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı. Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Türkeli Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Şile açıklarında arızalanan ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Karaburun açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne arızalandı.

Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Türkeli Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.



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