Şile açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Anadolu Karaburun açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne arızalandı.
İstanbul Şile açıklarında arızalanan ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı. Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Türkeli Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Şile açıklarında arızalanan ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Karaburun açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu bir tekne arızalandı.
Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Türkeli Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
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