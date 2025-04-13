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Kayıkla açılarak denize düşen vatandaş kayboldu

Kayıkla açılarak denize düşen vatandaş kayboldu

22:5713/04/2025, Pazar
DHA
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Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.
Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Muğla'da 65 yaşındaki vatandaş, kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yedi saat süren aramalardan sonuç alınamadı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Enver Gencer (65), kayboldu. Bölgeye gelen dalgıçların başlattığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Olay, saat 15.00 sıraların Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Kayıkla balık tutarken dengesini kaybeden Enver Gencer (65), denize düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren aramalardan sonuç alınamadı. Dalgıçlar denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.



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