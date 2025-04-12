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Yok böyle rahatlık: 24 yıl hapisle aranan firari evinde yakalandı

Yok böyle rahatlık: 24 yıl hapisle aranan firari evinde yakalandı

14:2012/04/2025, Cumartesi
DHA
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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yar, tutuklandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yar, tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Ali Yar (61), evinde yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, 'Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan Ali Yar'ın Menteşe'de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri tarafından dün düzenlenen operasyonda, Ali Yar, Ortaköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yar, tutuklandı.



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