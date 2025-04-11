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Gaziantep'te 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

16:1711/04/2025, Cuma
AA
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Saklandığı adreste yakalandı.
Saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 10 suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezasından aranan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Ekipler, F.Y'yi Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yaptığı operasyonla yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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