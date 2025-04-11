Gaziantep'te 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 10 suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezasından aranan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.