Gaziantep'te 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 10 suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezasından aranan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, F.Y'yi Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yaptığı operasyonla yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.