Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında "Türk vatandaşı veya yabancıların yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve kasten yaralama" suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.Ç.'nin (45) Bodrum'da olduğu tespit edildi. Mumcular Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan F.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.