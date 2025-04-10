Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kongo'da tekne alabora oldu: 50 ölü

Kongo'da tekne alabora oldu: 50 ölü

16:0610/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kongo Nehri'nde tekne faciası
Kongo Nehri'nde tekne faciası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletindeki Kongo Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri'nde alabora olan teknedeki en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.


Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.



#Kongo Nehri
#tekne
#alabora
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Valiliği personeli promosyon miktarları belli oldu: Tek seferde 100 bin lira verilecek