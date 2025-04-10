Kongo'da tekne alabora oldu: 50 ölü

Kongo Nehri'nde tekne faciası
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletindeki Kongo Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri'nde alabora olan teknedeki en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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