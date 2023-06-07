Şimdi söz 600 milletvekilinde

AK Partili Numan Kurtulmuş, resmen Meclis Başkanlığı’na aday oldu. Adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığı’na sunan Kurtulmuş, "Bundan sonra söz, TBMM'deki çok değerli 600 milletvekilindedir" dedi. Adaylık dilekçesini Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na veren AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP grubunun kendisini dün (önceki gün) TBMM Başkanlığı’na aday gösterdiğini anımsattı.

PARTİLERE ZİYARET

Prosedürün tamamlanması için kendisinin şahsi dilekçesini verdiğini belirten Kurtulmuş, "Bundan sonra söz, TBMM'deki çok değerli 600 milletvekilindedir. 28. Dönem'in, tarihi döneme şahitlik edecek bir Meclis olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Meclis'i çok önemli gündemlerin beklediğini dile getirdi. Kurtulmuş, başvuru dilekçesini verdikten sonra partilere nezaket ziyaretinde bulundu. Bu çerçevede MHP, CHP ve İYİ Parti grup yöneticileri ile görüşen Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile de bir araya geldi.

SİSTEM TARTIŞMASI SONA ERDİ

İlk durağı MHP olan Kurtulmuş, CHP Grubu’nu ziyaretini "kısa ama yararlı" diye değerlendirdi. CHP’li Özgür Özel de "Sayın Kurtulmuş desteğimizi istedi. Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız" açıklamasında bulundu. Kurtulmuş sonrasında İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta ile görüştü. Dervişoğlu, Kurtulmuş ile atılması gereken konularda mutabık kaldıklarını belirterek, "Yeni sistem artık ikinci seçimini kazanmıştır. Artık yasama çalışmalarına sistem tartışmalarıyla başlamayacağız" şeklinde konuştu.

Cihan Paçacı. Tekin Bingöl.

CHP’de Bingöl, İYİ Parti’de Paçacı

CHP ise Meclis Başkanlığı için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü aday gösterdi. İYİ Parti’nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Yeşil Sol Parti’nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç oldu. Türkiye İşçi Partisi ise aday olarak, cezaevinde bulunan ve bu nedenle henüz yemin etmeyen Hatay Milletvekili Can Atalay’ı gösterdi. Atalay’ın adaylığına ilişkin durum, Meclis Başkanlığı Geçici Danışma Kurulu’nun aldığı karardan sonra netleşecek.











