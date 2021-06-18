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Uzmanından YKS öncesi önemli uyarılar: Kahvaltı yapmazsanız algılama süreniz uzar

Doç. Dr. Haluk Saçaklı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere beslenme tavsiyelerinde bulundu. Sınav döneminde beslenmenin, pek çok yönüyle başarıya etki ettiğini belirten Saçaklı, beynin hangi besin öğelerini alacağı konusunda oldukça seçici olduğunu söyleyerek, gıdalarının türünün yanı sıra miktarının ve kalitesinin de beynin gelişimini, zihinsel performansını etkileyeceğinin altını çizdi.

Haber Merkezi İHA
Sınav öncesi nasıl beslenmeli? Uzmanından YKS öncesi önemli uyarılar
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Daha güçlü bellek için güne kesinlikle kahvaltı ile başlanması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Haluk Saçaklı, “Vücudumuzu bir makine olarak kabul edersek bunun devreye sokulması kahvaltı ile olur. Kahvaltı yapmayan öğrencilerin derslerde ve sınavlarda algılama süreleri uzar, konsantrasyon bozuklukları görülür” diye konuştu.


Kahvaltının kan şekerini düzenlediğini ve beyin hücrelerini olumlu etkilediğini belirten Saçaklı, “Zihinsel yorgunluk engellenir, uzun süreli çalışma kapasitesi artar” dedi.

“Peynir, vücut direncini artırır”

Kahvaltının sabah saat 7 ile 9 arasında yapılması gerektiğini ifade eden Saçaklı şu ifadeleri kullandı:

“Süt ve süt ürünleri beyinsel ve bedensel oluşumun güçlenmesini sağlar. Peynir, vücut direncini artırır. Yumurta, iyi ve kaliteli proteinin başında gelir. Tahıllı ekmek, beyni besler, zihinsel yorgunluğu engeller. Yulaf, B1-B2 vitaminleri ile beynin verimli çalışmasını sağlar. Sebze ve meyveler uyurken düşmüş olan kan şekerini normale seviyeye getirir. Ananas, beyne giden kan yollarını temizler ve beynin kan dolaşımını artırır.”

Tereyağı, zeytin, fındık, ceviz ve bademin hafızayı olumlu etkilediğini söyleyen Saçaklı, “Organik bal, doğal reçel, pekmez beyne hızlı enerji verir” dedi.

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Öğle yemeğinde yenmesi gerekenler

Kuşluk vakti saat 10:00 - 11:00 arasında kepekli bisküvilerin ve kuru ya da yaş meyvelerin yenilebileceğini belirten Doç. Dr. Haluk Saçaklı, öğle yemeğinde yenilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:


“Öğle yemeğinde makarna, balık, saf zeytinyağı konulmuş salata ve ayran beynin tüm ihtiyacını karşılar. Gün içerisinde vücut ve beyin yorgunluğunun azaltılabilmesi için ikindi vakti küçük bir kahvaltı menüsü tüketilebilir. Aşırıya kaçmamak kaydıyla çikolata tüketilebilir. Çikolata zekâ gelişimini artırır. Bilişsel fonksiyonları geliştirir.”

“Enginar, beyin sağlığı için çok önemli”

Akşam yemeğinde mutlaka sebze tüketilmeli diyen Saçaklı, “Enginar, beyin sağlığı için çok önemlidir. Soya fasulyesi, bünyesinde beynin yapı taşlarından birini bulundurur. Siyah turp, beyin ünitelerinin fonksiyonu etkiler ve yönlendirir. Kurubaklagiller, nohut kan dolaşımını uyararak beynin temiz kan ihtiyacını sağlar. Rahat bir uyku bir için peynirli makarna ve yoğurt unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

  • Günde en az 8 bardak su tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Saçaklı, çay ve kahve tüketiminin ise 4 fincanı geçmemesi uyarısında bulundu.

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