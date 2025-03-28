Sindirimi baştan aşağı yeniliyor: Bu bitkiyi toplayan günde bin TL kazanıyor

Türkiye'nin önde gelen yaş sebze ve meyve üretim bölgelerinden Hatay'ın Arsuz ilçesinde, dereotu hasadı başladı. Bu lezzetli bitkinin sağlık açısından sayısız faydası bulunuyor.
’ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç bölgesinde, sabahın erken saatlerinde başlayan dereotu hasadı aralıksız sürüyor.
Verimli topraklarda yetişen dereotu, kendine has aroması ve tazeliğiyle mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Hasat dönemiyle birlikte tarlalar hareketlenirken, özellikle Suriyeli tarım işçilerinin yoğun emek verdiği bu süreç, gün boyu süren bir mesaiyi kapsıyor.
İşçiler, tarlalardan özenle topladıkları dereotlarını demetler halinde hazırlayarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Gün boyu süren toplama işlemi sonunda işçiler, günlük 1000 TL kazanıyor.
Dereotunun sağlığa faydaları nelerdir?
Doğal bir şifa kaynağı olan dereotu, sindirim sisteminden kemik sağlığına kadar pek çok alanda fayda sağlar. İşte dereotunun öne çıkan sağlık yararları:
Hazımsızlık, mide krampları ve gaz problemlerine karşı etkili bir bitkidir. Sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır ve gaz söktürücü özellik gösterir.
Kemik sağlığını destekler:
Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemik yapısını güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruyucu etki sağlar.
Doğal bir insülin kaynağı olarak kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, bu nedenle diyabet hastaları için faydalı olabilir.
İçeriğindeki B vitaminleri ve yağ asitleri sayesinde sinir sistemini destekler, stres ve uykusuzluk problemlerine iyi gelir.
Romatizma, artrit ve eklem ağrılarına karşı doğal bir ağrı kesici olarak kullanılır. İltihaplanmaları azaltarak hareket kabiliyetini artırır.
Antibakteriyel özelliği sayesinde ağız içi enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar, diş eti sağlığını destekler ve ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur.