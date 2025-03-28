Moğolistan'da ikinci menenjit vakası bildirildi

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin (NCCD) yaptığı açıklamada hastalığın ‘Neisseria meningitidis' bakterisinin neden olduğu enfeksiyon sonucu geliştiği ifade edildi. Yetkililer, ebeveynleri çocuklarında baş ağrısı, ateş, ense sertliği, mide bulantısı, kusma, ışık ve sese hassasiyet gibi menenjit belirtilerine karşı dikkatli olmaları ve acil tıbbi yardım almaları konusunda uyardı.