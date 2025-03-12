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Nijerya'da menenjit salgını

Nijerya'da menenjit salgını

16:0912/03/2025, Çarşamba
DHA
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Yerel yönetim bölgelerine ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlandı.
Yerel yönetim bölgelerine ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlandı.

Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Kebbi eyaletinde görülen menenjit salgınında en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, ocak ayı sonlarına doğru ilan edilen salgının, geçen hafta şüpheli vakalarda ani bir artış yaşanmasıyla daha ölümcül hale geldiği bildirildi.


Hastalığın ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, karın ağrısı, kusma, ishal ve ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlarla ayırt edilebildiğini belirten yetkililer, toplam 248 şüpheli vaka ile bir salgın durumuyla karşı karşıya geldiklerini ifade etti.


Etkilenen yerel yönetim bölgelerine ilaç ve diğer tıbbi malzemeler dağıtıldı. Nijerya'da bu salgınlar tipik olarak düşük nem ve tozlu koşullar nedeniyle kurak mevsimde ortaya çıkıyor ve genellikle yağmur mevsiminin başlamasıyla azalıyor.


#nijerya
#salgın
#Kebbi

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