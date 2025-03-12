Nijerya'da menenjit salgını

Etkilenen yerel yönetim bölgelerine ilaç ve diğer tıbbi malzemeler dağıtıldı. Nijerya'da bu salgınlar tipik olarak düşük nem ve tozlu koşullar nedeniyle kurak mevsimde ortaya çıkıyor ve genellikle yağmur mevsiminin başlamasıyla azalıyor.