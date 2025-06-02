Sınır kapıları yaza hazır

Yolcular artık daha hızlı, güvenli ve güler yüzlü bir geçiş süreci yaşayacak. Türkiye’ye giriş yalnızca pasaportla değil, kamera ile de yapılabilecek. Bekleme süreleri minimuma indirilecek, pasaport kontuarları artırılacak ve personel, yolcuları “hoş geldiniz” gibi ifadelerle karşılayacak. Hizmet aksamaması için denetimler sıklaştırılacak, başarılı personel ödüllendirilecek.

PARMAK İZİYLE TEMASSIZ GEÇİŞ

Türk vatandaşları için Otomatik Geçiş Sistemi yaygınlaştırılıyor. Parmak iziyle temassız geçiş sağlanacak. Aileler için ekstra kontuarlar kurulacak. Pasaport sıralarında bekleme sona erecek.

TEKNOLOJİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Düzensiz göçle mücadelede kameralar ve parmak izi cihazlarıyla riskli yolcular anında tespit edilecek. Henüz bu sistemlerin kurulmadığı noktalara da yeni düzenekler getirilecek.

TURİSTLER İÇİN KOLAYLIKLAR

Yabancı turistlerin işlemleri hızlanacak, acenteler yolcularla doğrudan iletişim kurabilecek. Spor ve sağlık turizmine gelen gruplar için işlemler kolaylaştırılacak. Deniz yoluyla gelen yolcular için limanlara turnike sistemleri kurulacak.

HARÇ KONTROLLERİ DİJİTALLEŞİYOR

Vatandaşların yurt dışı harçları elektronik ortamda kontrol edilecek, hatalar ve mağduriyetler önlenecek. Yakalama kararı olan şahıslar sınırda tespit edilerek ilgili birimlere sevk edilecek. Sağlık kontrolü gereken yolcular hudut kapılarında muayene edilebilecek.







