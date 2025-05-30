JRO Yatırım’ın iştiraklerinden OteliniSat.com tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, 2024 yılında 62,2 milyon turiste ev sahipliği yaparak Fransa, İspanya, ABD’nin ardından dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre turizm geliri 2024 yılında yüzde 8,3 oranında artarak 61 Milyar 103 Milyon ABD Dolarına ulaşan Türkiye’nin 2025 hedefi ise bu başarıyı bir adım ileriye taşıyarak 70 milyon turist ve 70 milyar dolar seviyesini aşmak.





“Türkiye, Akdeniz’de Turizmin Yönünü Belirleyen Bir Süper Güç Haline Geldi”

“2025’in Türkiye'nin küresel turizm liderliği iddiasının resmen başladığı yıl olduğunu söyleyen JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Türkiye’nin turizmdeki dönüşümünün yalnızca bir sayı artışı değil, bir ekonomik yeniden yapılanma olduğunu vurgulayıp şunları söyledi: “Son 5 yılda gerçekleşen dönüşüm, turizmi mevsimsel bir gelir kapısı olmaktan çıkarıp, doğrudan yatırım çekebilen, markalaşmış ve küresel değer yaratabilen bir değere dönüştürdü.”





“Türkiye Artık Güçlü Bir Turizm Ekonomisidir”

Gerek altyapı yatırımları gerekse nitelikli işletmelerle birlikte Türkiye’nin, artık dünyadaki birçok yatırımcının radarında yer alan bir turizm merkezi haline geldiğinin altını çizen Murat Göktuğ Aksu sözlerine şöyle devam etti; “OteliniSat.com’un hazırladığı rapor, yalnızca bugünün değil, yarının turizm vizyonuna da ışık tutuyor. Murat Göktuğ Aksu. “Türkiye artık sadece güzel bir destinasyon değil, güçlü bir turizm ekonomisidir. Çünkü artık Türkiye, sadece ziyaretçilerin değil, uluslararası yatırım fonlarının, global markaların ve sektör profesyonellerinin aktif olarak analiz ettiği bir ülke konumunda. Biz de JRO Yatırım olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız.” dedi.

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Türkiye Fiyat/Performansta Öne Çıkıyor

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Raporda, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı tablolarda fiyat/performans açısından öne çıkıyor. Ortalama doluluk oranı %70,4 seviyesinde gerçekleşirken, gecelik ortalama oda fiyatı (ADR) 118 USD ile İtalya ve Fransa gibi ülkelerin yaklaşık %25 altında.

Ancak bu fiyat farkı hizmet kalitesinde bir düşüş değil, yüksek fiyat-performans avantajı olarak değerlendiriliyor. TripAdvisor ve Booking.com verilerine göre Türkiye, misafir memnuniyetinde 8,4 puanla Avrupa ortalamasının üstünde yer alıyor.

Türkiye’nin sadece doğası ve tarihiyle değil, turizm ekonomisinin verileriyle de küresel vitrine çıkmış bir ülke olarak tanımlayan OteliniSat.com Genel Müdürü Esen Çoban ise hazırladıkları raporla İstanbul'dan Bodrum’a, Antalya’dan İzmir’e kadar uzanan turizm altyapısının sadece tatil değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomik ekosistem olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Esen Çoban OteliniSat.com olarak, Türkiye'nin turizm ve otelcilik potansiyelini küresel yatırımcılara doğru bir dil ve verilerle anlatmak için bu tür araştırmalara ve raporlara devam edeceklerini belirtti.

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Bodrum Lüksün Yeni Adresi, Sağlık Turizmi Büyüme Motoru

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Bodrum, 590 USD ortalama oda fiyatı ile Avrupa’nın en pahalı tatil destinasyonları arasında yer aldı. Özellikle Orta Doğu ve İngiltere’den gelen yüksek gelirli turistlerin talepleriyle Bodrum'da lüks otel ve markalı rezidans talebi zirveye ulaştı.

Ayrıca Türkiye, sağlık turizminde de 2024 yılında 2,8 milyar USD gelir elde ederek Tayland ve Hindistan gibi büyük rakiplerinin önüne geçti. 2025 hedefi bu alanda 3,2 milyar USD’yi geçmek.

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Markalı Rezidanslar Yatırımcının Yeni Gözdesi

Rapor, Türkiye'deki markalı rezidans pazarının büyümesine de özel bir yer ayırıyor. Başta Etro Residences Istanbul olmak üzere İstanbul ve Bodrum'da yer alan, Elie Saab, Four Seasons, Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, The Address gibi markalı projeler, %30–40 fiyat primi ile yatırımcı ilgisinin merkezinde yer alıyor.

OteliniSat.com raporu, bu segmentteki büyümeyi şu şekilde değerlendiriyor:

“Lüks konut talebi artık sadece yaşamak için değil, kiralama ve değer artışıyla pasif gelir için de bir yatırım modeli haline geldi. Türkiye’de markalı rezidanslar hem yüksek kira getirisi sağlıyor hem de yabancı yatırımcılar için vatandaşlık avantajı sunuyor.”

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“Turizm Yatırımı Stratejik Bir Tercihtir”

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Türkiye’nin sadece ziyaretçi sayılarıyla değil, sürdürülebilir yatırım potansiyeliyle de öne çıktığını vurgulayan OteliniSat.com Genel Müdürü Esen Çoban sözlerine şunları da ekledi:

“Türkiye’de turizm yatırımı artık sadece ekonomik değil, stratejik bir karar. Artan turizm geliri, markalı otel sayısındaki yükseliş ve sağlık ile deneyim turizmi gibi dikeylerdeki büyüme, ülkemizi Avrupa'nın en cazip yatırım pazarı haline getirdi. Biz OteliniSat.com olarak, bu potansiyeli dünya yatırım camiasına anlatmak ve yönlendirmek için her gün daha fazla sorumluluk alıyoruz.”





“Turizm varlıklarının yalnızca alınıp satıldığı değil, stratejik biçimde değerlendirildiği bir dönem olduğunu da sözlerine ekleyen Esen Çoban, OteliniSat.com’un turizm yatırımlarına getirdiği veri odaklı yaklaşım, sektörün çıtasını yükselttiğini ve bu raporla beraber Türkiye’nin sadece bugünkü büyümesi değil, uzun vadeli yatırım kabiliyeti artık net şekilde görünür durumda olduğunu belirtti. Esen Çoban sözlerini şöyle tamamladı; “Uluslararası pazarlardaki yatırım fonları, varlık yönetim şirketleri, kurumsal alıcılar ve nitelikli bireysel yatırımcılarla doğrudan çalışarak; Türkiye'deki turizm varlıklarını doğru değerleme ile en kısa sürede ve en uygun koşullarda doğru yatırımcılarla buluşturuyoruz.

Ayrıca, dünya çapındaki sektörel kurumlarla stratejik bir iletişim ağı kurarak yabancı yatırımcı havuzu oluşturmak üzere aktif çalışıyoruz. Bu bizim işimizin temelidir.”

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Turizm Sektörünün Stratejik Bir Ortağı Otelinisat.Com Hakkında

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OteliniSat.com, turizm sektörüne özel varlıkların ilan kullanılmadan, gizlilik esasına uygun şekilde ve piyasa değeri korunarak doğru yatırımcılarla buluşturulmasını sağlayan profesyonel bir off-market alım satım platformudur.

Off-market yani “ilan yayınlamadan” gerçekleştirilen stratejik işlemler sayesinde, yatırımcı ile satıcıyı doğrudan buluşturan ve maksimum kazanç sağlayan bir yapı sunmaktadır.

Sadece satış süreci değil, fiziksel yenileme, dijital dönüşüm ve marka entegrasyonu gibi konularda da bütünleşik hizmet sunan OteliniSat.com, yayınladığı bu kapsamlı raporla sektördeki uzmanlığını ve vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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Turizm Sektöründe Dünya Yeniden Türkiye'yi Konuşuyor

2025 yaz sezonuna girerken, Türkiye'nin turizm sektörü yıllar sonra yeniden dünyanın dikkatini çekiyor. Tarih, doğa, misafirperverlik ve stratejik konum avantajlarına artık teknoloji, deneyim odaklı hizmet ve lüks konaklama seçenekleri de eklendi.

Turizmde pandemi sonrası dünya geneli toparlanması 2023-2024 yıllarında başlarken, Türkiye 2025'te büyük bir sıçrama yaşıyor. Özellikle Avrupa ile fiyat-performans dengesi, lüks otelcilikteki hizmet kalitesi ve uzun sezon avantajı, sektörün çok boyutlu yükselişini destekliyor.

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Küresel ve Avrupa Verileriyle Karşılaştırma: Turizmde Yeni Güç Türkiye

Dünya Turizm Verileri (UNWTO, 2024):

• Toplam uluslararası turist: 1,48 milyar kişi

• Turizm geliri: 1,6 trilyon USD

• Ortalama turist harcaması: 1.081 USD

En Fazla Turist Çeken Ülkeler:

1. Fransa: 80 milyon

2. İspanya: 72 milyon

3. ABD: 66 milyon

4. Türkiye: 62.2 milyon ✅

5. İtalya: 58 milyon

Türkiye, 2025 sonunda 70 milyon turist ve 70 milyar USD gelir hedefiyle Avrupa'nın liderlik yarışında yerini sağlamlaştırıyor.

Otelcilik Karşılaştırmaları (ADR, RevPAR, Doluluk):

Ülke Doluluk ADR RevPAR

Fransa %75 148 € 111 €

İtalya %71 144 € 102 €

İspanya %73 132 € 96 €

Türkiye %70,4 118 USD (yak. 108 €) 83 USD (yak. 76 €)

Türkiye daha uygun fiyatlarla benzer hizmet kalitesini sunarak yatırımcı ve turist çekmede çok önemli bir konuma ulaştı.

ADR (Satılmış olan odaların ortalama günlük ücreti)

RevPAR (Odabaşı elde edilen gelir)

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Otel Performansı: İstanbul, Antalya, Bodrum Parlıyor

İstanbul:

• Doluluk oranı: %74,2

• ADR: 134 USD

• RevPAR: 99,5 USD

• Toplam konaklama: 15,6 milyon geceleme

Antalya:

• 2024 turist sayısı: 15,2 milyon

• Doluluk (yaz ayları): %89

• ADR: 102 USD

• RevPAR: 91 USD

Bodrum:

• ADR: 590 USD

• Doluluk: %68

• RevPAR: 402 USD

• Lüks misafir oranı: %61

Bodrum, Avrupa'nın Saint-Tropez ve Mykonos ile birlikte en pahalı tatil bölgeleri arasına girdi.________________________________________

Sağlık Turizmi: Türkiye, Tayland ve Hindistan'ı Zorluyor

• 2024 geliri: 2,8 milyar USD

• 2025 hedefi: 3,2 milyar USD

• Gelen hasta sayısı: 1,6 milyon

• Alanlara göre dağılım:

o Estetik cerrahi: %31

o Diş tedavisi: %27

o Saç ekimi: %19

o Ortopedi ve diğer: %23

Türkiye, bu alanda Avrupa'daki en uygun fiyatlı ve akredite hizmet sunan lider ülke konumunda.

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Markalı Rezidanslar: Lüks Yaşamın Yeni Yüzü

• Toplam proje sayısı: 48+

• İstanbul, Bodrum, İzmir başta geliyor.

• Ortalama metrekare fiyatı: 6.000–11.000 USD

• Fiyat primi: %30–40 (markasızlara kıyasla)

İstanbul'daki projeler:

• Mandarin Oriental Etiler

• Ritz-Carlton Nışantaşı

• Four Seasons Bosphorus Residences

Bodrum:

• Mandarin Oriental Bodrum

• The Ritz-Carlton Residences

• Swissôtel Residences Bodrum

Markalı rezidanslarda %90'a varan doluluk ve premium kiralama getirisi dikkat çekiyor.

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Uluslararası Yatırım Ortamı: Kazanan Türkiye

• Vatandaşlık için gayrimenkul yatırımı limiti: 400.000 USD

• 2024 yabancı yatırım hacmi: 6,4 milyar USD

• 2025 hedefi: 7,5 milyar USD

• En çok yatırım yapan ülkeler: Rusya, Almanya, Kuveyt, BAE

Devlet destekleri:

• Turizm Geliştirme Ajansı kampanyaları

• Yeni havalimanları ve otoban projeleri

• Turizm bölgelerinde yatırıma kredi ve vergi desteği

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Güçlü Yanlarımız: Neden Türkiye?

• ✅ Uygun fiyat + özelleştirilmiş hizmet dengesi

• ✅ Ultra her şey dahil sistemin lider uygulayıcısı

• ✅ Misafir memnuniyet skorlarında Avrupa lideri (8,4 / 10)

• ✅ 7-8 aylık yaz sezonu ile yıl boyunca gelir potansiyeli

• ✅ Zengin destinasyon çeşitliliği: Deniz, tarih, sağlık, gastronomi, dağ, golf

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Kültürel ve Deneyim Turizmi. Türkiye’nin Yeni Küresel Kartviziti: Tarihi ve Kültürel Turizmde Lider Destinasyon!

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Türkiye, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yalnızca doğal bir destinasyon değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü kültürel deneyim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. 2024 yılı itibarıyla Kapadokya’dan Göbeklitepe’ye, İstanbul’dan Mardin’e kadar uzanan birçok coğrafyada hem dijitalleşme hem de yeni deneyim rotaları ile kültür turizmi çeşitlenerek yeniden tanımlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon gibi şehirlerde bir kültür seferberliğine dönüşmüş durumda. Binlerce sanatçının katıldığı bu etkinliklerde müzik, tiyatro, sokak sanatı, sinema, gastronomi ve el sanatları gibi içerikler, yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgesel kültürle buluşturuyor. Bu yaklaşım, turizmi sadece ziyaret değil, katılım ve etkileşim eksenine taşıyor.

Yerel kültür ve gastronomi odaklı mikro destinasyonlar, Karadeniz’in yaylalarında, Ege’nin zeytinyağı rotalarında, Güneydoğu’nun mutfaklarında ziyaretçilere özgün deneyimler sunuyor. Türkiye, kültürel mirasını sadece korumakla kalmıyor; bunu turizm markası haline getirerek dünyaya açıyor.

Türkiye, güçlü ekonomik çerçevesiyle “turizmde yatırım lideri” olma yolunda ilerlerken, entegre kültür politikaları sayesinde “turizmde kültürel süper güç” haline de gelebilir.





Türkiye Şimdi Küresel Bir Turizm Markası

2025 yaz sezonu, Türkiye için yalnızca turizm geliri anlamında değil; marka değeri, yatırım potansiyeli ve uluslararası algı anlamında da dönüşümsel bir dönem olacak.

• 70 milyon turist hedefi gerçekleşirse, Türkiye dünyanın ilk 3 turizm ülkesi arasına girecek.

• Lüks ve markalı segmentteki büyük oyuncular yeni projelerle pazara giriyor.

• Şehir ve tatil otelleri, sağlık merkezleri ve markalı rezidanslarla Türkiye, yatırımcı için “hibrit gelir” modeli sunuyor.



