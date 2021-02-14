Sınırda teftiş ​

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik 10 Şubat saat 02.55’te başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün TSK komuta kademesiyle birlikte Şırnak'a geldi. Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz'le Pençe Kartal-2'nin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi’ne geçti. Akar ve komutanlar merkezde incelemelerde bulunup devam eden operasyon hakkında bilgi aldı.
7 TERÖRİST ETKİSİZ
- Harekat kapsamında 5 terörist daha hava harekatıyla vuruldu. Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Buna ek olarak 2 terörist de sağ ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.