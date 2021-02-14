Sınırda teftiş ​ Sınırda teftiş Gara’ya yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak’ta sınır hattındaki Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Akar’a Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve kuvvet komutanları eşlik etti. Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 42’ye yükseldi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 14 Şubat 2021, 03:18 Yeni Şafak