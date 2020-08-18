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Gündem Şişlideki otopark eşkıyalarına operasyon Tehdit, yapma, kasten yaralama
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Şişli'deki otopark eşkıyalarına operasyon: Tehdit, yapma, kasten yaralama...

İstanbul cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçilerden sonra şimdi de otoparklarından çıkar sağlamaya çalışan çeteler türemeye başladı. Son olarak ye operasyon Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklarda yağma, yaralama, tehdit, gibi olaylar hkkında gelen ikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenlenen operasyonla İstanbul ve Ankara'da 7 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliler düzenlenen operasyonla evlerinden alındı.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla evlerinden alındı.

Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklarda yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı
GÜNDEM
İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı

Tabanca ve tüfek ele geçirildi

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 11 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Taksim değnekçilerin işgali altında
OYNAT 00:59
Taksim değnekçilerin işgali altında
Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.


  • Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

Değnekçi terörü hız kesmiyor, mahalleli isyanda: İSPARK'ın mesaisi bitiyor onlarınki başlıyor
GÜNDEM
Değnekçi terörü hız kesmiyor, mahalleli isyanda: İSPARK'ın mesaisi bitiyor onlarınki başlıyor


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