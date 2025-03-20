Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta 2 yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta 2 yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

10:0720/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda S.D. yönetimindeki 60 BD 910 plakalı otobüs ile İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüs Suşehri ilçesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




#Sivas
#Suşehri
#Otobüs

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?