Aksaray'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi yaralılar var

"Maalesef, Marmaris'ten Van'a giden yolcu otobüsümüz buzlanma ve tipiden dolayı şarampole devrildi. Mürettebattan 3 kişi olmak üzere otobüste 31 kişi vardı. 20 yaralımız var maalesef. Yaralılarımızın hastanelere nakillerini yaptık. Birazdan da oraya giderek ziyaretlerini yapacağım. Yaralı olmayan 10 yolcumuzu misafir edeceğiz. İlimizde başka kaza olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Sürücülerimiz polislerimizin tüm uyarılarına dikkat etsin."