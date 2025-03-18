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Otobüs şoförü kumardan kafasını kaldıramadı: Kırklareli'nde tehlikeye yolculuk

Otobüs şoförü kumardan kafasını kaldıramadı: Kırklareli'nde tehlikeye yolculuk

20:2218/03/2025, Salı
IHA
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Kırklareli'nde otobüs şoförü kumardan kafasını kaldıramadı: Onlarca insanın canını tehlikeye attı
Kırklareli'nde otobüs şoförü kumardan kafasını kaldıramadı: Onlarca insanın canını tehlikeye attı

Kırklareli'nde, Kırklareli-Lüleburgaz hattında taşımacılık yapan bir firma şoförünün seyir halindeyken cep telefonunda kumar uygulamasıyla ilgilenmesi yolcuların tepkisini çekti.

Olay, öğle saatlerinde Lüleburgaz seferini yapan bir araçta yaşandı. Yolculardan biri, şoförün dikkatsiz tavırlarını fark ederek cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydetti. Görüntülerde, şoförün direksiyon başında telefon ekranına odaklandığı ve kumar uygulamasını takip ettiği görüldü.


Olaya tanık olan yolculardan biri, durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Şoför seyir halinde kumar oynuyor, sonra neden kazalar oluyor diyoruz. Bu araçlar insan canı taşıyor. Allah'a emanet yolculuk ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Yolcular, ilgili yetkililerin bu konuda gerekli denetimleri yaparak önlem almasını istedi.




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#Otobüs şoförü
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