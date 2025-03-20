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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

08:5220/03/2025, Perşembe
AA
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Yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

#Afyonkarahisar
#Sinanpaşa
#Kılıçarslan

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