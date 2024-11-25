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Sivas'ta 829 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 829 köy yolu ulaşıma kapandı

09:4725/11/2024, Pazartesi
AA
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Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Sivas Valiliği, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 829 köy yolunun ulaşıma kapandığını, Abdalboğan mevkisinde 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaşın mahsur kaldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde yoğun şekilde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Sivas-Malatya kara yolu Kangal-Hekimhan arası Abdalboğan mevkisinde 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaşımız mahsur kalmıştır. İmranlı-Kızıldağ mevki ve diğer güzergahlarda ağır tonajlı araçlar bekletilerek, küçük araçların kontrollü geçişi sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehirler arası diğer güzergahlarda ise vatandaşların dinlenme tesisi, karakollar, yol üstü resmi kurumlar, kamu misafirhaneleri ve güvenli alanlarda bekletildiği, yeme-içme ihtiyaçlarının kumanya verilerek karşılandığı bildirildi.

Gürün ilçesi Kındıralık köyünde yaylada açık alanda mahsur kalan 600 küçükbaş hayvana ulaşma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 829 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Açıklamada, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Vali Şimşek kriz merkezinde

Bu arada Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AFAD toplantı salonunda oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı yolların durumu ve mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ile acil yardım konularını takip etti.

Şimşek, il genelinde kar yağışının tipi şeklinde sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve trafiğe çıkacak araçların mutlak suretle kar lastiği takmalarını, zincir, çekme halatı bulundurmalarını istedi.

#mahsur kalma
#Sivas
#Sivas Valisi Yılmaz Şimşek

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