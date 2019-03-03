Gündem Siverekte isyan ettiren olayda son dakika gelişmesi
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi katledenler hakkında inceleme başlatıldı

Siverek'te isyan ettiren olayda son dakika gelişmesi

Siverek'te nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi yuvasından pitbul cinsi köpek ile korkutarak çıkardıktan sonra başına sopayla vurarak öldüren şüpheliler hakkında inceleme başlatıldıç

Haber Merkezi AA
Siverek'te oklu kirpiyi katleden şüpheliler
Siverek'te oklu kirpiyi katleden şüpheliler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespiti ve bu kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanması için inceleme başlattı.

  • Öte yandan, şahısların, oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtildi.

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