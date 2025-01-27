Siyasette gündem yangın faciası

Meclis’in ara vermesiyle soğuyan başkent siyaseti bu hafta yeniden ısınacak. Meclis’te salı ve çarşamba günleri yapılacak siyasi parti grup toplantılarının ana gündem maddesi Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası olacak. TBMM Genel Kurulu da haftaya; 78 cana mal olan yangın faciasını araştırmak üzere verilen Meclis Araştırma Komisyonu önergelerinin görüşmesiyle başlayacak. AK Parti’nin önergesinde, yangının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi talep edilmişti.