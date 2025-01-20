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İYİ Parti'den bir kopuş daha: Ünal Karaman istifa etti

İYİ Parti'den bir kopuş daha: Ünal Karaman istifa etti

12:2820/01/2025, Monday
G: 20/01/2025, Monday
Yeni Şafak
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Karaman partisinden istifa etti.
Karaman partisinden istifa etti.

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman partisinden istifa etti. Karaman istifasının sebebini "daha fazla hizmet etme iradesinin gerekliliği" olarak açıkladı.

Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Karaman istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Açıklamasında, "Aziz Türk Milletine; Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum." dedi.

Ünal Karaman İYİ Parti'ye Meral Akşener döneminde katılmıştı.

Daha iyi hizmet etmek için ayrıldı

Her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettiğini belirten Karaman, "Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



#İYİ Parti
#Ünal Karaman
#TBMM

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