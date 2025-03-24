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Siyonist provokatör Saraçhane’de

Siyonist provokatör Saraçhane’de

Oğuzhan Ürüşan
04:0024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Michael Ganoe
Michael Ganoe

İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Siyonist gazeteci Michael Ganoe’nun da Saraçhane’de gösterilere katıldığı ortaya çıktı.

Ganoe’nun, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla İsrailli takipçilerinden gösterilere destek istediği öğrenildi. Ganoe’nun Türkiye’ye nasıl ve hangi amaçla geldiği merak konusu oldu. Öte yandan güvenlik birimleri yabancı uyruklu katılımcılarla ilgili inceleme başlattı. Ganoe, “Israel Chocolates for Heroes” adlı girişimiyle İsrail askerlerine yönelik destek organizasyonları ve Müslüman toplumları hedef alan propaganda çalışmalarıyla biliniyor.



#provokasyon
#Toplum
#Saraçhane

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