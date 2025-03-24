Siyonist provokatör Saraçhane’de

Ganoe’nun, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla İsrailli takipçilerinden gösterilere destek istediği öğrenildi. Ganoe’nun Türkiye’ye nasıl ve hangi amaçla geldiği merak konusu oldu. Öte yandan güvenlik birimleri yabancı uyruklu katılımcılarla ilgili inceleme başlattı. Ganoe, “Israel Chocolates for Heroes” adlı girişimiyle İsrail askerlerine yönelik destek organizasyonları ve Müslüman toplumları hedef alan propaganda çalışmalarıyla biliniyor.