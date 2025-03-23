Sosyal medyada organize provokasyon

Soruşturmayı bahane eden marjinal gruplar, sokak olaylarını ateşleme gayretinde. Önceki gece İBB’nin Saraçhane’deki merkezi önünde düzenlenen izinsiz gösteride, bazı eylemciler belediye binasına girmeye çalıştı. Dün gece de Taksim'e yürümek isteyen marjinal gruplar, kendilerini engelleyen polislere taş, sopa ve havai fişeklerle saldırdı. Ankara’da da yasa dışı eylem çağrılarına uyup gösteri yasağına rağmen sokağa çıkan gruplar, güvenlik güçlerini hedef aldı. Önceki gün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'deki eylemlerde 343 kişi gözaltına alındı. Dün akşamki gözaltılarla birlikte bu sayının arttığı belirtildi. Ayrıca sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 56 şüpheli yakalandı.