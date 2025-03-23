Sosyal medyada organize provokasyon

CHP Genel Başkanı Özel’in çağrısıyla sokağa çıkan gruplar, sosyal medyada örgütleniyor. WhatsApp ve Telegram kanallarında, öğrencileri polise karşı dolduran paylaşımlar yapılıyor. Gözaltına alınmaktan korkanlar, eylemlere katılmaları için cesaretlendiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sokağa inin” çağrısı yaptı. Bu çağrıyla birlikte üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu gruplar başta İstanbul olmak üzere birçok kentte sokağa çıktı. Öğrenci Kolektifleri, Öğrenci Sendikası (Öğrenci-Sen) ve Üniversite, Dayanışma Platformları gibi yapılar, protestoların örgütlenmesinde önemli rol oynadı. CHP ve TİP teşkilatları da öğrencileri yönlendirdi. Bu kişiler WhatsApp ve Telegram kanallarında örgütlendi.
EYLEM İÇİN CESARET VERİYORLAR
İÜC Direniş (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Direniş) isimli Telegram grubundaki “Emre” adlı kullanıcı, “Polisler iyilik meleği gibi davranmayın. Beyazıt’takiler plastik mermi sıktı. Bugün de Toma’lar yasak olmasına rağmen insanların kafasına nişan alarak sıktı” paylaşımıyla öğrencileri polise karşı doldurdu. Ayrıca gruptakilerin bazıları polise havai fişek ve taş attığını, küfrettiğini, lazer tuttuğunu ve öğrencileri kışkırttığını söyledi. “Mr. Robot” adlı kullanıcı ise eylemlere katılanları cesaretlendirmek için “gözaltına alınmanın sicile yansımadığını” söyledi. Sosyal medya hesapları üzerinden, gözaltına alınma halinde CHP'nin hukuki destek sağladığına ilişkin telefon numaraları da paylaşıldı.
9 ilde provokasyon
- Soruşturmayı bahane eden marjinal gruplar, sokak olaylarını ateşleme gayretinde. Önceki gece İBB’nin Saraçhane’deki merkezi önünde düzenlenen izinsiz gösteride, bazı eylemciler belediye binasına girmeye çalıştı. Dün gece de Taksim'e yürümek isteyen marjinal gruplar, kendilerini engelleyen polislere taş, sopa ve havai fişeklerle saldırdı. Ankara’da da yasa dışı eylem çağrılarına uyup gösteri yasağına rağmen sokağa çıkan gruplar, güvenlik güçlerini hedef aldı. Önceki gün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'deki eylemlerde 343 kişi gözaltına alındı. Dün akşamki gözaltılarla birlikte bu sayının arttığı belirtildi. Ayrıca sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 56 şüpheli yakalandı.