​Skandal bildirinin arkasından CHP çıktı: İmza atan emekli amirallerden dördü CHP üyesi!

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, geçmişte yaşanılan muhtıraları aratmayan bir bildiriye imza attı. Sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatmış ve o amiraller göz altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Halkın iradesini hiçe sayarak hükümete ayar vermeye kalkışan 104 emekli amiralden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.

Kadir Nazif Özdağdeviren

ARALARINDA İYİ PARTİLİ O İSİM DE VAR

Skandal bildiriye imza atanların başında yer alan Ergun Mengi'nin de İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlendi.

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Ergun Mengi

NELER OLMUŞTU?

Bildiri, cunta dönemlerinde olduğu gibi gece yayınlanmış ve “Yüce Türk Milletine” hitabıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin hedef alındığı bildiride, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının endişeyle karşılandığı belirtilerek, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği ifade edilmişti.

OYNAT 01:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Bu işin merkezinde ana muhalefet partisinin ta kendisi var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin bildirisine sert tepki gösteren Erdoğan, 'Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var' dedi. BiP'te paylaş

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