Sokak havvanları tasarısı komisyondan geçti

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

SAHİPLİ-SAHİPSİZ AYRILACAK

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanacak. Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılacak. Ayrıca sahipsiz kedi ve köpeklere acı çektirmeyen uygun bir yöntemle çip takılması hükme bağlanacak. Bu şekilde daimi kimlik tespiti sağlanacak.

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Düzenlemelerle ihtiyaç durumunda köpekler için uyutma işlemi yapılacak.

TERK EDENE 60 BİN LİRA CEZA

Caydırıcılığın sağlanması için sahipli hayvanın terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin TL'ye çıkarılacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin TL idari para cezası verilecek.

VARANK’TAN KURTULMUŞ'A MESAJ

Yasa teklifinin komisyon görüşmeleri sürerken, bir grubun Meclis koridorunda slogan atarak protestoda bulunması tartışmaya yol açtı. Grubun ıslık çalıp, slogan atarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da aynı görüntüyü paylaşıp, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a mesaj gönderdi. Varank, "Saygıdeğer Başkanım; Biz, aklı başında edebiyle gelen vatandaşlarımızı bin bir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim" paylaşımında bulundu.

42 saatlik görüşme maratonu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin görüşülmesi dün de devam etti. Komisyonda, başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin görüşmeleri toplamda 42 saat sürdü. Komisyon görüşmelerinin uzun sürmesi nedeniyle AK Parti'nin önergesiyle konuşmacılara süre kısıtlaması getirildi. Buna göre komisyon üyelerinin konuşma süresi 4 dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma süresi ise 3 dakika ile sınırlandırıldı. Muhalefetin itirazına rağmen önerge kabul edildi. Söz hakkı süresinin kısaltılması komisyonda tartışmalara neden oldu.

Provokatörler gelmedi

Öte yandan CHP'li ve DEM'li vekillerin davetlisi olarak Meclis'e alınan ve provokasyon çıkartan STK temsilcileri dün Meclis'e gelmedi. Önceki gece yarısı tekliften ötanazinin ifade olarak çıkarılmasını sağlayan düzenleme geçtikten sonra CHP'nin güdümündeki STK'lar Meclis'in içinde ve dışında lay çıkarmıştı.











