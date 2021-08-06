​Sokak provasına soruşturma

Sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz’dan bu yana, bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldığı belirtildi.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalancı' iması

GÜNDEM Dezenformasyonlar MGK bildirisinde: Terör destekçisi devletlere kınama

ORGANİZE KAOS

Araştırma neticesinde, bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükumetini aşağılamaya çalıştıklarının belirlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu hesaplar üzerinden yangına ilişkin bilgi kirliliğine yol açıldığı, gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu ve konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının ise tahrik edilerek kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı. Daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif olarak kullanıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir.”

REKLAM

OYNAT 01:09 Yangın söndürme çalışmalarındaki gönüllü vatandaş sitem etti: Instagram'a video koymak için gelmeyin Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında gönüllü bir vatandaş, yardım için gelen bazı insanların sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak etkileşim almaya çalışmalarına tepki gösterdi.



Günlerdir mücadele verdiklerini belirten vatandaş, 'Instagram'a video koymak için geliyorsanız gelmeyin arkadaşlar. Yangını söndürmek için eğitimli ekiplerle beraber yukarı çıkıyoruz. Canımızı dişimize takıp alevlerin arasına giriyoruz. Sadece video paylaşmak, kahramanlık gösterisi ve şov yapmak için elinde cep telefonuyla bizleri bölen insanlar var. Burada insanları, ormanları, hayvanları kurtarıyoruz yapmayın ya!' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

O PAYLAŞIMLAR SUÇ

“Paylaşımların içeriklerinin tetkiki neticesinde teknik düzlemde manipülasyonla birlikte asılsız iddia ve haberlerin dolaşıma sokulması gibi stratejiler izlenerek yangınla mücadele eden ilgili kamu görevlilerinin ve gönüllülerin yangının söndürülmesine yönelik çalışmalardaki moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen, bölge halkını ümitsizliğe sevk eden, yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirilmiştir.”

Açıklamada, değerlendirme sonucunda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama”, “halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarının işlendiği kanaatine varıldığı aktarıldı.

CHP AVUKATLIĞA SOYUNDU

Soruşturmadan rahatsız olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Help Turkey soruşturmasına tepki gösterdi. Özkoç, “Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır” dedi.

Bodrum’da 3 tutuklama

Muğla Bodrum’da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Zanlıların arabadan sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Üç zanlı,

suçundan cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

172 provokatöre adli işlem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlar sonrasında sosyal medyada 3 bin 246 içerik tespit ettiklerini, bunlardan 172’sine işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Marmaris’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Provokatif davrananlar var. Sahada bu konuda motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Sahanın dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var ama buna aldırmadan yola devam edildiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172’sine işlem gerçekleştirildi. Bu arada tespit edilen işlemler de ihbarlar. Bu konu da halen devam etmektedir.”

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltıcı paylaşım yapan Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu.