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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Soluk borusuna süt kaçan bebek öldü​

Soluk borusuna süt kaçan bebek öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 15 günlük Suriyeli bebek, emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçması sonucu boğuldu.

AA
ARŞİV
ARŞİV

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin Hasan Çelebi Mahallesi'nde 15 aylık Yüsra Makhut'u emziren Suriyeli anne Emine Makhut, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

  • Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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