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Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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28 ildeFETÖ operasyonu

28 ilde
FETÖ operasyonu

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