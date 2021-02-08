38 ilde FETÖ operasyonu: 54 kişi hakkında gözaltı kararı var

Spor

İkili averajda da üstün

Fenerbahçe’yi deviren ve averajla zirveye yerleşen Galatasaray, ikili averajda da rakibine üstünlük kurarken şampiyonluk yarışında da önemli bir adım attı. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 13 gol atıp 2 gol yedi .