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Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı! Mehmet Ali Dayanır kelepçelenerek götürüldü

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'da işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde aralarında olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve oğulları Uğur Büyükşen'in de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Cinayetin çözülmesi için Büşra Büyükşen'e olayın yaşadığı o evde jandarma tarafından keşif yaptırıldı. Çiftin yanlışlıkla öldürülmesiyle ilgili iddia değerlendirildi ve iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 26’ya yükseldi. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır, elleri kelepçeli bir şekilde sağlık kontrolüne götürüldü. İşte Metin ve Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​SON DAKİKA: Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı! Mehmet Ali Dayanır kelepçelenerek götürüldü (Büyükşen cinayetinde son durum, Büyükşen cinayeti nedir? Büyükşen cinayetinde katil kim?)
Büyükşen cinayeti

Müge Anlı'nın programında da günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltılar devam ediyor. Son olarak çiftin yanlışlıkla öldürülmesiyle ilgili iddia değerlendirildi ve iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 26’ya yükseldi. Ayrıca Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın gözaltının 3. gününde kelepçelenerek götürüldü. İşte ayrıntılar...

Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen
Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen

Aralarında saldırıdan yaralı olarak kurtulan Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ve babası Muammer Büyükdoğrucan'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

  • Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.

MEHMET ALİ DAYANIR KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili yeni gelişmeyi Müge Anlı Instagram hesabından paylaştı. Anlı'nın paylaştığı görüntülerde, gözaltına alınanlar arasındaki Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın gözaltının 3. gününde kelepçelenerek götürüldüğü görüldü.

Mehmet Ali Dayanır
Mehmet Ali Dayanır

İTİRAF MI GELDİ?

Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.

MESAJLAR GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇERİYOR

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi.

Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı.

Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.

YANLIŞLIKLAR MI ÖLDÜRÜLDÜLER?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme gelen ilk iddia talihsiz çiftin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğiydi.

Ortaya atılan iddiaya göre, Büyükşen çiftini öldüren kişi ya da kişilerin amacı bir başkasını öldürmekti. Evler arasındaki benzerlik nedeniyle Metin – Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitti. Olayla ilgili İsmil sakinleri, "Büyükşen ailesinin evinin yakınında, sorunlar yaşayan bir aile var. Bu ailede yasak ilişki ve tefeciden alınan borç konuşuluyor. Bu nedenle yanlışlıkla işlenen bir cinayet olabilir" iddiasını ortaya attı.

"HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"


Öldürülen Necla Büyükşen'in kız kardeşi Kamuran Büyükşen ise bu iddianın doğru olmadığını savundu. Çifte cinayette ablasını kaybeden kız kardeş, "Bu iddiaları ortaya atan kişi Betül'ün annesi. Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar" sözlerini kullandı. Betül Büyükşen, iddianın annesi tarafından dile getirildiğini doğrularken anne Alime Büyüktorcan, "Kamuran yalan söylüyor. Ben de bir yerlerden duydum. Zaten bu iddialar sürekli konuşuluyordu" diye konuştu.

Jandarma, Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırdı.
Jandarma, Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırdı.

İKİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Son olarak çiftin yanlışlıkla öldürülmesiyle ilgili iddia değerlendirildi ve iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.

NECLA - METİN BÜYÜKŞEN OLAYININ GEÇMİŞİ

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.

Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.

Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

OSMAN BÜYÜKŞEN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve katıldığı televizyon programlarında anne ve babasının katilini aradı.

Programda yaşanan duygusal anlar Türkiye'nin gündemi oldu.
Programda yaşanan duygusal anlar Türkiye'nin gündemi oldu.

Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayetin çözülmesi için başlatılan çalışma kapsamında İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi.

Betül ve eşi Uğur Büyükşen
Betül ve eşi Uğur Büyükşen


BÜŞRA, UĞUR VE BETÜL'DEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.

  • Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi.

Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

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