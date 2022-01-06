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ANKARA

Danıştaydan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığının bilgi talebi üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin mülakatlarda, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir karara rastlanmadığını bildirdi.

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SON DAKİKA: ​Danıştaydan MEB açıklaması
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Danıştay kararıyla mülakatlarda puan oynaması yaptığını iddia etmişti. İddialara karşı MEB, uyulmadığı iddia edilen Danıştay kararının açıklanması için çağrıda bulunmuştu.

Mülakat tartışmalarının ardından MEB, Danıştay'dan bilgi talep etti.

BAHSEDİLEN KARARA RASTALANAMADI

MEB'in talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin mülakatlarda, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir karara rastlanmadığını bildirdi.

BAKANLIK SORDU

Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştay'a yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.

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"DANIŞTAY KARARINA RASTLANMAMIŞTIR"

Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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