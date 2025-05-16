İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluk halinin devamına karar verildi.





İMAMOĞLU KATILMADI





Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutukluluk gözden geçirme duruşmasına Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.





Hakimlik, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve beraberindeki şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri bulundukları belirtilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.







