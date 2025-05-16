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Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı

16:0616/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutukluluk gözden geçirme duruşmasına Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu.
Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutukluluk gözden geçirme duruşmasına Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleşti. Hakimlik, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimaline değinerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluk halinin devamına karar verildi.


İMAMOĞLU KATILMADI


Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutukluluk gözden geçirme duruşmasına Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.


Hakimlik, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve beraberindeki şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri bulundukları belirtilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



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