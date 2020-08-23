Giresun'da insanlık ölmüş dedirten olay: Selde bulduğu fındık çuvalını yağmalarken yakalandılar

Giresun Dereli'de dün geceden itibaren yağan aşırı yağmurun ardından oluşan sel felaketi büyük bir yıkıma neden oldu. Şehrin siluetini değiştiren selin ardından insanlık ölmüş dedirten bir olay meydana geldi. Şehir dışından bölgeye geldiği belirlenen iki kişi buldukları fındık çuvalını yağmalarken bölge halkı tarafından fark edilerek polise ihbar edildi. Polisin incelemesi sonucu iki kişi gözaltına alındı.
Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BÖLGE HALKI ÇUVALI TAŞIRKEN FARK ETTİ
Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.
İki şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi. Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.