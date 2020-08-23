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GİRESUN

Son dakika Giresun haberleri: Selde buldukları fındık çuvalını yağmalamaya çalışırken yakalandılar

Giresun'da insanlık ölmüş dedirten olay: Selde bulduğu fındık çuvalını yağmalarken yakalandılar

Giresun Dereli'de dün geceden itibaren yağan aşırı yağmurun ardından oluşan sel felaketi büyük bir yıkıma neden oldu. Şehrin siluetini değiştiren selin ardından insanlık ölmüş dedirten bir olay meydana geldi. Şehir dışından bölgeye geldiği belirlenen iki kişi buldukları fındık çuvalını yağmalarken bölge halkı tarafından fark edilerek polise ihbar edildi. Polisin incelemesi sonucu iki kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Giresun'da sel felaketinin ardından yağma yapan iki şüpheli yakalandı.
Giresun'da sel felaketinin ardından yağma yapan iki şüpheli yakalandı.

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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BÖLGE HALKI ÇUVALI TAŞIRKEN FARK ETTİ

Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.

Selde buldukları fındık çuvalını götürmeye çalışırken yakalandılar
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Selde buldukları fındık çuvalını götürmeye çalışırken yakalandılar
Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


  • İki şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi. Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.

Giresun'da şiddetli yağış: Çok sayıda iş yeri hasar gördü
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Giresun'da şiddetli yağış: Çok sayıda iş yeri hasar gördü
Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından ilçe merkezinde derenin taşmasının ardından çok sayıda iş yeri hasar gördü.

Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı
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Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, çamur iş yerlerinin tentelerine kadar yükseldi. Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı.
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