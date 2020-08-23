Bakan Pakdemirli felaket bölgesinde: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "İlk defa böyle büyük bir afet görüyorum, şehrin silüeti tamamen değişmiş durumda" sözleri durumun vahametini gözler önüne serdi.
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Biri asker dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu.
İlk kez böyle bir afet gördüğünü belirten Pakdemirli, "Şehrin silüeti ve seviyesi tamamen değişmiş durumda. Belki şu an iki metre toprağa basıyoruz ama tahmin ediyorum dün bu seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı. Yol tabelalarını görüyoruz. Dükkanların bazılarının tavanına kadar kum ve toprakla dolmuş durumda. Üzülerek söylüyorum ki meteorolojik uyarıları kaymakamlık, valilik, muhtarlıklara göndermemize rağmen maalesef vatandaşımız ‘bize bir şey olmaz’ diyerek uyarıları dikkate almıyor. Maalesef bu da can kayıplarına yol açıyor. Zarar gören tüm ilçelerimizle alakalı hem temizlik hem de tespit çalışmalarını yapıyoruz. Böyle bir felaketin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Twitter hesabından da bölgedeki vatandaşları sağanak yağış konusunda uyarak Pakdemirli, "Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00 – 21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların #Trabzon, #Rize ve #Artvin’de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor." dedi.