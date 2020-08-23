Bakan Pakdemirli felaket bölgesinde: Şehrin silüeti değişmiş durumda

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Biri asker dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Üç kişi hayatını kaybetti, 11 kişi aranıyor

OYNAT 01:00 Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Giresun'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Selin vurduğu Dereli ilçesinde hasarın boyutu gün ışıyınca meydana çıktı.

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"İlk defa böyle bir afet görüyorum"

İlk kez böyle bir afet gördüğünü belirten Pakdemirli, "Şehrin silüeti ve seviyesi tamamen değişmiş durumda. Belki şu an iki metre toprağa basıyoruz ama tahmin ediyorum dün bu seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı. Yol tabelalarını görüyoruz. Dükkanların bazılarının tavanına kadar kum ve toprakla dolmuş durumda. Üzülerek söylüyorum ki meteorolojik uyarıları kaymakamlık, valilik, muhtarlıklara göndermemize rağmen maalesef vatandaşımız ‘bize bir şey olmaz’ diyerek uyarıları dikkate almıyor. Maalesef bu da can kayıplarına yol açıyor. Zarar gören tüm ilçelerimizle alakalı hem temizlik hem de tespit çalışmalarını yapıyoruz. Böyle bir felaketin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:41 Giresun'da sel sularının binaların birinci katlarına ulaştığı görüntüler ortaya çıktı Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularının, binaların birinci katlarına kadar ulaştığı görüldü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Yurdeşen Bayrak isimli ilçe sakini kadın yaşanan selde 2 derenin arasında kaldıklarını belirterek, şunları söyledi: Hem çarşı tarafı hemde dere tarafı taştı. Çok korktuk. Helikopter ile bizi kurtarın diye bağırdık. Sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık. Evimizin merdivenleri suyla doldu. O şekilde bekledik geçsin diye. Arabamız gitti. Eşimde arabanın içinde gidiyordu zor kurtardık. Yağmur birden bastırdı. Evim birinci kattaydı kütükler pencereyi kıracak diye korktuk. Eşimin arkadaşı kayboldu. Mağazaya sığınmış su gelince pencereyi patlatarak onu da almış götürmüş. Dükkanın demirlerine sarılmış bir çocuk gördüm. Ama sonra o çocuğu göremedim. Herhalde o çocukta gitti İlçe sakinlerinden Mustafa Vıcıl yaptığı açıklamada, şunları söyledi: Su yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı. Taksi durakları daha sonra araçlar sürüklenmeye başladı. Bazı araçlar dereye döküldü. Bazı arabaların ışığı yanıyordu inşallah içinde insan yoktur. Bütün dükkanları su kapladı. Dükkanlar su ve balçıkla doldu. Malzemeler gitti. Rabbim beterinde korusun Dün akşam saat 6’dan sonra yağan yağmur sonrası ilçe bu hale geldi. Dükkanım gitti maalesef. Her şey gitti hiçbir şey kalmadı. Dükkanların yarısına kadar su çıktı Yaşadıkları korku dolu o anlarını anlattılar Yaşadıkları korku dolu o anlarını anlattılar Yaşadıkları korku dolu o anlarını anlattılar Sel felaketini yaşayan aile: Helikoptere sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri dün akşam meydana gelen selde yaşadıkları o korku dolu anları gözyaşları ile anlattılar. BiP'te paylaş

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Yağışlar akşama kadar sürecek

Öte yandan Twitter hesabından da bölgedeki vatandaşları sağanak yağış konusunda uyarak Pakdemirli, "Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00 – 21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların #Trabzon, #Rize ve #Artvin’de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor." dedi.

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