HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan beri farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 376’ncı gününde devam ederken CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindekiler HDP’ye ziyarette bulundu. Özer ve beraberindekiler, HDP ziyaretinin ardından parti binası önünde 1 yılı aşkın süredir evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti. Aileler, CHP’li heyete kendilerinden önce HDP’yi ziyaret ettikleri dolayısıyla tepki gösterdi.

İHA HDP'yi ziyaret eden CHP'lilere evlat nöbeti tutan ailelerden tepki.

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GELMELERİNİ İSTEMEDİK!

Ziyaret öncesi açıklamada bulunan ailelerden baba Süleyman Aydın, CHP’lilerin önce HDP’ye gittiklerini buradan izin aldıktan sonra gelip aileleri ziyaret edeceklerini belirterek, CHP’lilerin 1 yıldır kendilerini ziyarete gelmediğini bugün de gelmelerini istemediklerini söyledi.

DHA

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AİLELER ZİYARETE TEPKİ GÖSTERDİ

Ailelerin tepkileri üzerine CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri HDP il binasından çıktından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Ziyaret sırasından aileler, CHP İl Başkanı Gönül Özer’e 1 yıldan bu yana eylemde olduklarını ve çocuklarını HDP’den istediklerini ifade ederek, çocukların HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını CHP’lilerin de bildiğini kaydetti.

DHA

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CHP İL BAŞKANI: 'DİYLOG İÇİN HAZIRIZ!'

Yapılan ziyaret ardından açıklamada bulunan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer, "Onları dinledim ailelerin acısını anlıyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Umudum tez zamanda ailelerin çocuklarına kavuşmasıdır. HDP’lilerle diyalog için bizler de her zaman aileler için hazırız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Özer ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

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DHA

DHA