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Gündem HDPyi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHPlilere ailelerden tepki
DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: CHP heyeti önce HDP’yi sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti, aileler duruma tepki gösterdi

HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir yılı aşkın 'evlat nöbeti' tutan aileler, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyelerinin HDP'yi ziyaret ettikten sonra kendilerini ziyaret etmelerine tepki gösterdi. CHP'liler, yoğun güvenlik önlemi altında binadan çıktılar. CHP'lilerin yaptıkları açıklamalarına tepki gösteren ailelere buraya gelmemelerini belirtiklerini ancak heyetin gelerek önce HDP'yi sonra da kendilerini ziyaret ettiklerini ifade ettiler. Bu duruma karşı çıkan aileler, CHP’li heyetin kendilerinden önce HDP’yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
HDP'yi ziyaret eden CHP'lilere evlat nöbeti tutan ailelerden tepki.
HDP'yi ziyaret eden CHP'lilere evlat nöbeti tutan ailelerden tepki.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan beri farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 376’ncı gününde devam ederken CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindekiler HDP’ye ziyarette bulundu. Özer ve beraberindekiler, HDP ziyaretinin ardından parti binası önünde 1 yılı aşkın süredir evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti. Aileler, CHP’li heyete kendilerinden önce HDP’yi ziyaret ettikleri dolayısıyla tepki gösterdi.

İHA
HDP'yi ziyaret eden CHP'lilere evlat nöbeti tutan ailelerden tepki.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa

GELMELERİNİ İSTEMEDİK!

  • Ziyaret öncesi açıklamada bulunan ailelerden baba Süleyman Aydın, CHP’lilerin önce HDP’ye gittiklerini buradan izin aldıktan sonra gelip aileleri ziyaret edeceklerini belirterek, CHP’lilerin 1 yıldır kendilerini ziyarete gelmediğini bugün de gelmelerini istemediklerini söyledi.

DHA

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı
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AİLELER ZİYARETE TEPKİ GÖSTERDİ

Ailelerin tepkileri üzerine CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri HDP il binasından çıktından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Ziyaret sırasından aileler, CHP İl Başkanı Gönül Özer’e 1 yıldan bu yana eylemde olduklarını ve çocuklarını HDP’den istediklerini ifade ederek, çocukların HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını CHP’lilerin de bildiğini kaydetti.

DHA

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

CHP İL BAŞKANI: 'DİYLOG İÇİN HAZIRIZ!'

Yapılan ziyaret ardından açıklamada bulunan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer, "Onları dinledim ailelerin acısını anlıyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Umudum tez zamanda ailelerin çocuklarına kavuşmasıdır. HDP’lilerle diyalog için bizler de her zaman aileler için hazırız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Özer ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

DHA

DHA

DHA
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