Gündem Kayak yapmaya gidiyorum diyerek evden çıkmıştı Kayıp doktor Mustafa Yalçın ölü bulundu
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SON DAKİKA: Kayıp doktor Mustafa Yalçın ölü bulundu (Mustafa Yalçın kimdir, nasıl öldü?)

‘Kayak yapmaya gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı: Kayıp doktor Mustafa Yalçın ölü bulundu

Bursa’da lüks otomobili Uludağ yolunda kara saplı halde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi’nde görevli genç kalp cerrahı Mustafa Yalçın, Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Haber Merkezi İHA
Yalçın'ın cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
Yalçın'ın cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00’de 27 AR 993 plakalı otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Saat 11:00’de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın’ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

ARAÇ KARA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırma neticesinde Mustafa Yalçın’a ait lüks otomobil Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi’nde kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette bulundu.

Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı.

İZ SÜRME KÖPEKLERİ ÇALIŞMALARA KATILDI

Arama faaliyetlerine AFAD’ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

Genç doktorun cansız bedenine aracından 1 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ulaşıldı. Bir ağacın dibinde iki koluna da açtığı damar yolundan serumla kendini uyutan Yalçın’ın donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Mustafa Yalçın'ın cesedinin bulunduğu yerde, 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Mustafa Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazıp bıraktığı 5 sayfalık veda mektubu bulundu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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