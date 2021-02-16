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Bursa haberleri: Uludağ’da kayıp doktor alarmı

Uludağ’da kayıp doktor alarmı: 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktordan haber alınamıyor

Bursa'da, sabah saatlerinde 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yalçın'ın otomobili, Uludağ yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, sabah 08.00 saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiline binip evden ayrıldı. Kayak yapmak için evden çıktığını söyleyen Yalçın'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı arama çalışmasında, Yalçın'ın otomobilini Uludağ yolu 11'inci kilometresi üzerinde terk edilmiş halde buldu.

Arama çalışmalarına özel eğitimli köpeklerle devam ediliyor.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi


Yalçın'ın kaybolma ihtimali üzerinde durulması üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Ekibi (AKUT) ve ANDA ekibi sevk edildi. Arama- kurtarma faaliyetlerine, AFAD ve JAK'a ait Köpekli Arama Tim'i de destek verdi. Arama- kurtarma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

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