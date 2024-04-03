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Malatya'da deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Halil Akkoç
10:59 - 3/04/2024 Wednesday
Güncelleme: 11:14 - 3/04/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.48'de olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Depremin derinliği 13.9 kilometre olarak duyuruldu.

Bakan Yerlikaya: An itibari ile olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Malatya Doğanşehir’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

#Malatya
#Doğanşehir
#Deprem
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