Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası bölgede bazı binaların yıkıldığı ve otoyollarda çökmelerin yaşandığı bildirilirken, Ada'nın kuzey bölgeleri için ise tsunami uyarısı yapıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,4'lük depremin ardından 6,4 büyüklüğünde ikinci bir depremin daha kaydedildiğini duyurdu. Tayvan İtfaiye Ajansı, depremin vurduğu Hualien'de 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Hualien, Yilan, Taipei, Yeni Taipei, Keelung ve Taoyuan şehirlerinde en az 90 kişinin yaralandığı bildirildi.