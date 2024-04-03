Deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.48'de olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Depremin derinliği 13.9 kilometre olarak duyuruldu.
Bakan Yerlikaya: An itibari ile olumsuz bir durum yok
Bakan Yerlikaya: An itibari ile olumsuz bir durum yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Malatya Doğanşehir’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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2 hours ago