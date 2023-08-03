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Muğla ve Hatay'dan sonra bir deprem de Malatya'da meydana geldi: Pütürge ilçesi 4.3 ile sallandı

Datça açıklarında ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 ve 3,9 büyüklüğündeki iki depremin ardından bir sarsıntı da Malatya'da meydana geldi. AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesinde saat 7.56'da 4.3 büyüklüğünde ve yerin 7.04 km derinliğinde deprem meydana geldi.

08:08 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


Samandağ'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Saat 07.15’te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.


Akdeniz de sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.


Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.



#Malatya
#Pütürge
#Deprem
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