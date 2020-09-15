Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 20 dakikada dolandırıcılara 60 bin TL kaptırdı
MERSİN

Son dakika Mersin haberler: 60 bin TL parayı 20 dakikada telefon dolandırıcılarına kaptırdı

20 dakikada dolandırıcılara 60 bin TL kaptırdı!

Yapılan onca uyarı ve çağrıya rağmen telefon dolandırıcıları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Mersin'de, fabrika işçisi Suat Erol'u arayan dolandırıcılar 20 dakika içerisinde Erol'a 60 bin TL kredi çektirip kendi hesaplarına EFT yaptırarak ortadan kayboldular.

Haber Merkezi DHA
Suat Erol.
Suat Erol.

7 Eylül'de meydana gelen olayda, özel bir numaradan aranan, kişisel verilerinin güncelleneceği yalanı ile telefonuna gelen mesajı tuşladı.

Cep telefonu numarası dolandırıcılar tarafından başka bir numara ile değiştirilen Erol adına 60 bin TL kredi çekildi. Çekilen kredinin 57 bin 500 TL'si 20 dakika içerisinde başka bir hesaba aktarıldı. Dolandırıldığını fark eden Erol, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Film gibi dolandırıcılık: Tarlaya önce gömdüler sonra altın diye kandırdılar
GÜNDEM
Film gibi dolandırıcılık: Tarlaya önce gömdüler sonra altın diye kandırdılar

'TELEFONDAKİ KİŞİ BANA ADIMLA HİTAP ETTİ'

20 dakikada meydana gelen dolandırıcılık karşısında şaşkına dönen Erol, yaşadıklarını anlattı. Tüm kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini dile getiren Erol,

"İş yerindeyken özel bir numara tarafından arandım. Kişisel verileri güncelleme adına özel bir bankanın genel müdürlüğü tarafından arandığım söylendi. Zamanımın olmadığını söyledim. Onlar da kısa bir zaman süreceğini söyleyince kabul ettim. Telefondaki kişi bana adımla hitap etti. Adımı, soyadımı, baba adımı, annemin kızlık soyadını, ikamet adresimi, telefonumun marka ve modeline kadar söyledi. 'Doğru mu?' diye sordu. 'Evet doğru' dedim ben de. İşlemin tamamlanması için telefonuma gelen kısa mesajdaki kodu tuşlamamı istedi. Gelen kodu tuşladım. Sonrasında bir kod daha geldi onu da tuşladım. Konuşmayı uzatınca o sırada çalıştığım için telefonu kapattım" dedi.

Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem: Mermerleri sarı jelatinle sarıp altın diye satmışlar
GÜNDEM
Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem: Mermerleri sarı jelatinle sarıp altın diye satmışlar

'CEP TELEFONU NUMARAM DEĞİŞTİRİLİP İŞLEM YAPILMIŞ'

Cep telefonu numarası başka bir numara ile değiştirilince ikinci bir şok yaşayan Erol,

"Telefon servis sağlayıcım, numaramın başka bir numaraya taşındığına dair mesaj gönderdi. Mesajı görünce kuşkulandım. Telefondan internete girmeye çalıştım, girmedi. Telefonum arama yapmadı. Arkadaşımdan kendimi aradım, hattımın kapandığını fark etim. Hemen bankayı aradım ama numaram bloke olduğu için müşteri hizmetleriyle görüşemedim. Hesabıma bloke koyamadılar. Müşteri hizmetlerine ulaştığımda hesabımdan Rabia Celeb adına bir havale yapıldığı söylendi. O sırada kablosuz ağ üzerinden telefonumu internete bağladım. Özel bankadan mail geldi. 60 bin TL hesabımdan kredi çekilmiş, 50 bin 500 TL ve 7 bin TL tutarında iki havale gerçekleştirilmiş. Olayın şoku ile ne olduğunu anlamamıştım ama sonrasında dolandırıldığımı fark ettim. Olaydan sonra hemen adliyeye gittik. Havale yapılan hesabın başka bir özel bankaya ait olduğunu öğrendim. Aradım, dolandırıldığımı söyledim. Hesaba bloke konulmasını istedim ama iş işten geçmişti" diye konuştu.

'BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN'

Dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Erol şunları söyledi:

"Üzüldük, emeklerimiz boşa gitti. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı. Gerekli mercilere başvurdum. Bu işte bankanın çok büyük zaafı var. Bir insanın kimlik bilgilerinin bu kadar paylaşılması doğru değil. Telefondaki adama da 'Bu kadar bilgilerle bizi duman edersiniz' dedim, zaten dolandırıcıymış. Şaştım kaldım. Adıma kimlik çıkartıp evimi bile elimden alabilir. Bu kadar bilgimiz nasıl ellerine geçiyor? Bankadan arayıp adıma kredi çekileceğini söyleseler bu kadar taviz vermem. Gelen mesaj için 'Güvenlik açısından bize söylemeyin tuşlayın' diyorlar, yani bu kadar da özgüvene sahipler. Ben eşime, dostuma, çevreme uyarılarda bulunan bir insanım. Başımıza geldi. Benim canım yandı başka insanların canı yanmasın. İnsanlar dikkatli olsun."

Milyonluk arsayı sahte belgelerle satarken yakalandı
GÜNDEM
Milyonluk arsayı sahte belgelerle satarken yakalandı
Abone Ol Google News
Biz de yolcu taşıyalım

Biz de yolcu taşıyalım

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.
Dış politikada büyük onur

Dış politikada büyük onur

Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini bugün devralıyor.
Lozan Antlaşmasının dengesi bozuldu: Türkiye diplomatik ve askeri hamlelerle anlaşmayı ihya etmeli

28 ilde<br>FETÖ operasyonu

28 ilde
FETÖ operasyonu

​66 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Spekülatörler devrede!

Spekülatörler devrede!

Fiyatlar yükselecek söylemlerine inanmayın.
Koronavirüs<br>son olmayacak

Koronavirüs
son olmayacak

DSÖ uyardı: Bu korku tellallığı değil, eylem çağrısı.

Atatürk<br>CHP'yi böldü

Atatürk
CHP'yi böldü

​Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrası CHP birbirine girdi.
Görürseniz<br>kayda alın!

Görürseniz
kayda alın!

​ABD'den sonra Japonya'dan da UFO talimatı.
ABD Türkiye'yi çevreliyor

ABD Türkiye'yi çevreliyor

​​Rumların ambargosunu kaldıran ABD, Türkiye'ye karşı yeni bir adım atıyor.
Midilli hapishanesi

Midilli hapishanesi

​Yunan hükümeti sığınmacılara ana kara yolunu kapadı.
Osman<br>Amca'yı kaybettik

Osman
Amca'yı kaybettik

Bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile ebediyete uğurlanacak.
Geri adım yok

Geri adım yok

​Oruç Reis bakım sonrasında faaliyetlerine devam edecek.
Savaşta<br>bile dokunulmaz

Savaşta
bile dokunulmaz

​Alçak saldırıda Düzce Kızılay görevlisi şehit oldu, 2 Kızılay personeli de yaralandı.
Çıbanbaşı<br>Zayed rezil oldu

Çıbanbaşı
Zayed rezil oldu

​İsrail TV'sinde kliple normalleşme dalgası.
Hobi için<br>parçalamaya son

Hobi için
parçalamaya son

​Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak.
Yeni baroya<br>e-imza engeli

Yeni baroya
e-imza engeli

​İkinci baro için bir araya gelen hukuk dernekleri karara tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.