Gündem Sümelada diskovari eğlenceye soruşturma
TRABZON

Sümela'da 'diskovari' eğlenceye soruşturma

Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'na özel izinle DJ’lerin 30 kişilik ekiple çektiği tanıtım filmi sırasında ortaya çıkan çalınan elektronik müziğe danslarla eşlik edildiği görüntüler tepki çekmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım filmi çekimine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son Dakika: ​Sümelada diskovari eğlenceye soruşturma
Görüntüler tepki toplamıştı.

Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'na özel izinle DJ’lerin 30 kişilik ekiple çektiği tanıtım filmi sırasında ortaya çıkan çalınan elektronik müziğe danslarla eşlik edildiği görüntüler tepki çekmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım filmi çekimine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Sümela Manastırı 4’üncü kez ziyarete kapatıldı
GÜNDEM
Sümela Manastırı 4’üncü kez ziyarete kapatıldı

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım klibi çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde müziğe eşlik eden ekibin manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri yer alıyor.

'DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI OLACAK?'

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sümela'daki görüntülere tepkisini dile getirdi. 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla paylaşım yapan Çavga, şu ifadelere yer verdi:

"Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır? Halihazırda müze olan bir yapının içinde yankılanan çan sesinin neye faydası olacaktır? Taş düşme tehlikesi olan, tadilatı devam eden ve güvenlik sebebiyle kapalı olan bir yapıda bu iznin verilmesinin neye faydası vardır? Bu olay emsal gösterilerek başka bir ülkede bulunan camimizde tanıtım için böyle bir etkinlik yapılsa, bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Bölgemizin en önemli kültür varlığı, UNESCO'ya aday Sümela Manastır'ımıza yapılan bu haksızlıkla ilgili sorumluların ivedilikle kamu vicdanını rahatlatacak açıklamayı yapması gerekmektedir."

'SÜMELA'YI FARKLI BAKIŞLA TANITMAYI AMAÇLADIK'

Proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi, "Sümela'yı farklı bir bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmayı amaçladık. Bunu da en iyi yaptığım şey olan müzikle yapmak istedim. Bunun örnekleri hem dünyada hem de ülkemizde mevcut. Fransa'da Bernay Manastırı, Mısır Piramitleri, ülkemizde Kapadokya, Nemrut ve Göbekli Tepe'de çekilmiştir. Kapadokya'da çekilen görüntüler 20 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bu da ülkemizin tanıtımına katkı sağlamıştır. Bunun bir benzerini şehrimiz için yapmak istedik. Çekimler için özellikle kar yağmasını bekledik. Sümela’nın kapalı olmasını fırsat bilerek inanılmaz görüntüler elde ettik. Ortaya çıkan görüntüler hem bizi hem de ekibimizi fazlasıyla mutlu etti. İzlenince de beğenileceğini umuyorum" dedi.

'SES DESİBELİ YAPIYA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE AYARLANDI'

Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alındığını söyleyen Şenterzi, "Biz ekip olarak hem sesle hem de güvenlikle alakalı bütün tedbirleri aldık. Özellikle taş düşme tehlikesi olmak üzere gerekli bütün önlemler ekibimiz tarafından alındı. Ses desibeli tarihi yapıya zarar vermeyecek şekilde ayarlandı. Çekimler yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 25 kişilik bir ekip tarafından yapıldı. Ben, Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, DJ olarak performanslarımızı sergiledik. Çok keyifli ve güzel bir çalışma oldu. Elektronik müziğin hızla yayıldığı bu dönemde böyle bir müzikle tanıtımın büyük kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Dünyada ortak dil müzik. Kültür ve sanat şehri Trabzon’u ve Sümela'yı farklı bir bakış açısıyla, müziğin gücüyle dünyaya tanıtmak için çok büyük bir adım attık. Benzer projeleri çevre iller olan Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de yapmayı planlıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından çok olumlu tepkiler aldık. Turizm, bu şehrin en önemli ekmek kapısıdır. Turizmin tanıtımını çeşitlendirmek adına belki de bu proje birçok yeni oluşuma da ön ayak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sümela Manastırı'nı tehdit eden 360 tonluk kaya sabitleniyor
FOTOĞRAF 12
Title
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; Şubat 2016 yılında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.
Title
Kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar patlatma yöntemi ile düşürülerek ıslah çalışması yapıldı. Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi.<br>
Title
360 TONLUK KAYA TEHDİDİ<br><br>1 Kasım'da 4'üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Ancak kaya blokunda süren risk nedeniyle yeni bir tedbirin alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenmeye başlandı.
Title
\"YANLIŞ STRATEJİ İZLENDİ\"<br><br>Kaya düşmesini önleme çalışmalarında yanlış strateji izlendiğini öne süren KTÜ eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, \"5 yıldır manastırı daha güvenli hale getirmek için çalışmalar yapılıyor ama yanlış strateji izlendi. Restorasyon çalışmaları yapılmadan önce manastırda herhangi bir kaza, taş düşmesi veya birisinin yaralanması söz konusu değildi. Bölgede 'tektonik kırık' dediğimiz; jeolojik yapıda 3 farklı doğrultuda çok derin kırıklar var. Bunlar kuzeybatı, kuzeydoğu ve doğu-batı doğrultulu tektonik kırıklar. Bunlar çok derin kayaları, kesen kırıklardır. Bu kırıklar, Sümela yamacının blok şeklinde oluşmasını sağlıyor. Bir de yamacın eğimi var, grative etkisiyle bu bloklar zaman zaman düşüyor. Bunu önlemek için askıdaki kayaları düşürüp, patlattılar. Bu çalışma sonuç almadı, çünkü arkadan yine kayalar düşmeye başladı\" dedi.
Title
Giriş kapısının üzerindeki devasa bloğun düşebileceğini iddia eden Prof. Dr. Bektaş, \"Patlatmalar veya kaya düşürmeleri zamanında olmasaydı; şimdi bu kadar tehlikeli olmayacaktı. Şimdi ister istemez sabitleme çalışmaları var, kayayı düşüremiyorlar. En doğru sonuç; bohçalama yöntemiydi. Başlangıçtan bu yana bohçalama yapılsaydı; bugüne kadar 4 kere kapatmaya da gerek olmayacak ve çok daha sonuç alıcı bir çalışma yapılırdı\" diye konuştu.<br>
Title
\"KIRIKLAR ZAMANLA GENİŞLEYECEK\"<br><br>Yamaç ıslahı sırasında yapılan patlatma ve kaya düşürmelerin daha derin kırıklar oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Bektaş, şunları söyledi:
Title
\"Patlatmanın başlangıçta yapılmaması gerekirdi. 'Patlatma yapmadık' dediler ama bizzat şahit oldum. Bu patlatmalar yamaçtaki blokların hareketlenmesine neden oldu. Düşen ve arkadan yeniden sabit olmayan blokların yeniden hareketlenmesi söz konusu. Orada kaya düşmesini kesinlikle önlemek mümkün değil. Yüzeydeki kayaları düşürmek ile 'kaya düşmesini önledik, burayı ebediyen güvenli hale getirdik' demek; söz konusu olamaz. Kırıklar çok derin. Ayrıca ısı farkı ve yağışlar olduğu ve karlar eridiği sürece kırıklar zamanla genişleyecek ve yeni kaya blokları düşmeye başlayacak. Kaya düşürmek ve patlatmak yerine demir halat ve çelikler ile beraber bohçalama dediğimiz, kaplama yöntemine gidilseydi; bu sorun çözülmüş olurdu. Kısa zamanda çok daha az parayla ve güvenli şekilde çözülürdü. Bir restorasyonun 4-5 yıldır sürmesi teknik açıdan sorgulanabilecek bir meseledir.\"<br>
Title
SÜMELA MANASTIRI'NDA 72 ODA<br><br>Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.
Title
Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl sonra manastırda 2010'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.
Title
Title
Title
Sümela Manastırı'nı tehdit eden 360 tonluk kaya sabitleniyor
Trabzon'da restorasyon çalışmaları kapsamında 4'üncü kez ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın giriş kapısı üzerindeki 360 tonluk kaya kütlesi, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitleniyor. Patlatma ve kaya düşürme çalışması nedeniyle sürecin uzadığını belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Patlatmanın başlangıçta yapılmaması gerekirdi. 'Patlatma yapmadık' dediler ama bizzat şahit oldum. Bu patlatmalar yamaçtaki blokların hareketlenmesine neden oldu" dedi.


Tepki toplamıştı

Tepki toplamıştı

​Sümela'da 'diskovari' eğlenceye soruşturma.
120 bin liraya satıldı

120 bin liraya satıldı

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
CHPde imar vurgunu: Başkan Semih Şahin yakınları üzerinden ucuza arsa alıp doğayı talan etmişler

Kar taneleri böyle görüntülendi.

Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.

Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama.

​Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.