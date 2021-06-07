Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

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Bir ay önce 18 yaşına girdi: Mahallesine muhtar seçildi

Yüksek Seçim Kurulu tarafından dün gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde Samsun'un Havza ilçesinde 18 yaşındaki Ali Külekçi, Ağcamahmut Mahallesi'nin muhtarı oldu. Ali Külekçi, "18 yaşıma gireli 25 gün oluyor. Lise mezunuyum. 18 yaşıma girdiğimde böyle bir düşüncem oluştu. Şansımı ve kendimi denemek istedim. Başardım ve çok mutluyum" dedi.