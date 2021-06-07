Gündem Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
MUĞLA

Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.

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