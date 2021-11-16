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ANKARA

Soru çalamayınca fırça yediler

FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanan Ö.Y. soru çalamayınca Fetullah Gülen’in nasıl fırça çektiğini anlattı: 2014’te sınav soruları getirilmedi. Bundan dolayı Dışişleri Bakanlığı sınavını İç Anadolu genelinde kazanan olmadı. KPSS çalışma evleri sorumlusu, beni bir eve çağırdı. Bana, Fetullah Gülen’in yanına gittiğini ve Gülen’in ‘Sınavda neden sıfır çektiniz?’ diye sitem ettiğini söyledi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Soru çalamayınca fırça yediler
Fetullah Gülen

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 2014’te sınav sorularını çalamayınca kamuya sızamayan örgüte “sınavda neden sıfır çektiniz?” diye kızmış. Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 yıldır firari olan Ö.Y. saklandığı gaybubet evinde yakalandı. İtirafçı olan şüpheli, 116 FETÖ’cünün ismini verdi.

YİNE DE KAZANAMADI

Çeşitli bakanlıklarda görev yapan Ö.Y., 2014’de örgütün bazı KPSS çalışma evlerinden sorumlu olduğunu dile getirdi. Mustafa kod adlı bir örgüt mensubunun kendisine “Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak ister misin?” diye sorduğunu anlatan Ö.Y., “Ben de ‘Yeterli İngilizcem yok nasıl olur?” diye sorduğunu, sonra 2013 YDS sınav sorularının verildiğini açıkladı. YDS ve KPSS puanlarıyla birlikte Dışişleri Bakanlığının 2013 Aday Meslek Memurluğu sınavına girmeye hak kazandığını belirten Ö.Y., “Bizlere A4 çıktısı üzerinde cevap şıkları işaretli 100 adet soru verildi. Bunlara sabaha kadar çalıştık. Sorular akademik düzeydeydi. Sorular sınav öncesinde verilmeseydi 80 puan üzeri yapma şansım yoktu” dedi.

Arşiv
Arşiv

NEDEN SIFIR ÇEKTİNİZ?

Ö.Y., klasik yazılı sınavıyla ilgili tekrardan bir eve çağrıldı. Yazılı sınava girecek örgüt üyelerine, kompozisyon yazılacak başlıklar, çevrilecek metinler şeklinde 10 soruluk çıktı verildi. Ö.Y., bu soruların sınavda çıktığını ancak yapamadığı için kazanamadığını ifade etti.

SORULAR GELMEDİ, KAZANAN YOK!

“2014’te Dışişleri Bakanlığı çalışma evi abiliğini verdiler” diyen Ö.Y. bu tarihte sınav sorularının çalınamaması nedeniyle örgüt mensuplarının sınavı kazanamadığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in bu duruma sitem ettiğini anlattı. Ö.Y., “2014’te sınav soruları getirilmedi. Bundan dolayı da Dışişleri Bakanlığı sınavını İç Anadolu genelinde kazanan olmadı. Tüm Türkiye KPSS çalışma evleri sorumlusu, beni bir eve çağırdı. Bana, Fetullah Gülen’in yanına gittiğini ve Gülen’in kendisine ‘Sınavda neden sıfır çektiniz?’ şeklinde sitem ettiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Komşunun Wi-Fi şifresini kırdılar

  • Kamudan 2017’de ihraç edilen Ö.Y., örgütün bu tarihten sonra haberleşmede uyguladığı gizliliği deşifre etti. H.D. isimli örgüt üyesinin Wi-Fi üzerinden görüşme yapılacağını bildirdiğini anlatan Ö.Y., “Bana, örgütün bilişim sorumlusunu evime göndereceğini ve Wi-Fi’si olan komşularımın şifresini kırdırarak oradan bağlantı yaptıracağını söyledi. Bu şahıs evime gelerek en iyi çeken Wi-Fi bağlantısını getirdiği özel bir cihazla tespit ederek şifresini kırdı. Bu kişi ayrıca yakalandığımız esnada telefonun sıfırlanması için ‘master clean’ isimli programı da yüklemişti. Telefon şifresini üç sefer yanlış girdiğimde telefon formatlanacaktı. Yakalandığım esnada telaşlanarak telefonun şifresini üç sefer yanlış girdim” diye konuştu.

Sistem deşifre oldu
GÜNDEM
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