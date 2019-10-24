Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izine tabi maymunları kaçak yollarla yurda getirerek sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, müşteri gibi davranarak sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polisle, 'örümcek' cinsi maymun için 8 bin 500, 'rhesus' cinsi maymun için ise 7 bin 500 liraya anlaştığı öğrenildi.

Haber Merkezi 24 Ekim 2019, 17:03 Son Güncelleme: 24 Ekim 2019, 17:14 AA