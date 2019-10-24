Gündem Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı
İSTANBUL

Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izine tabi maymunları kaçak yollarla yurda getirerek sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, müşteri gibi davranarak sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polisle, 'örümcek' cinsi maymun için 8 bin 500, 'rhesus' cinsi maymun için ise 7 bin 500 liraya anlaştığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Sosyal medya üzerinden satışa çıkarılan ve ticareti özel izine tabi olan maymunlar.
Sosyal medya üzerinden satışa çıkarılan ve ticareti özel izine tabi olan maymunlar.

Ticareti özel izine tabi 2 maymunu, yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan maymunların, yasa dışı yollarla yurda getirilerek sosyal medya üzerinden satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

DHA

Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi
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Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi
  • Şüpheli Y.T. ile müşteri gibi davranarak sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polis, "örümcek" cinsi maymun için 8 bin 500, "rhesus" cinsi maymun için ise 7 bin 500 liraya anlaştı.

Polis, çalışma kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese düzenlediği operasyonda Y.T'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da ele geçirildi: Değeri 900 bin lira
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İstanbul'da ele geçirildi: Değeri 900 bin lira

Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Evdeki aramada bulunan 2 maymunun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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