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Sosyal medyada garip videoları ile tanınan Murat Övüç'e hapis talebi

Sosyal medyada garip videoları ile tanınan Murat Övüç'e hapis talebi

09:569/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
IHA
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Murat Övüç hakkında sosyal medyada başörtü ile çektiği videoya ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Murat Övüç'e yönelik, başörtü ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Sözlerinin nefrete ve ayrımcılığa yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç'ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.

Omzunda bulunan başörtü başına örterek şaka amaçlı video çektiğini söyledi

Şüpheli Övüç'ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek ‘'Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur'' dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç'ün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



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