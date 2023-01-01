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Sosyal medyada infiale neden olmuştu: Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir öğrenci elindeki Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafla uygunsuz hareketlerde bulunmuş, görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. İstanbul Valiliği öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

09:01 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Gencin görüntüleri tepki toplamıştı.

Gencin görüntüleri tepki toplamıştı.

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

İdari süreç başlatıldı

Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.



#Atatürk
#İstanbul
#İstanbul Valiliği
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